Стали известны воронежские компании, сотрудники которых могут избежать частичной мобилизации

Стали известны воронежские организации, которые вошли в список аккредитованных в сфере IT. Реестр Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало 24 сентября.

Среди воронежских аккредитованных компаний, чьих сотрудников с высшим образованием не будут призывать в рамках частичной мобилизации: анимационная студия «Воронеж», «Контур «Воронеж», МКУ «Информационные технологии», Информационно-технологический центр Воронежской области, Единая процессинг-сервисная система жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области, Внедренческий центр 1С-Рарус Воронеж, Воронежский опытный завод программной продукции, Воронежский научно-исследовательский институт «Вега», Воронежское информационное агентство «Консультант», «Дубльгис Воронеж», «Центр поддержки - Воронеж», «ГРАНД-Смета Воронеж» и другие.

Полный список компаний доступен здесь.

Напомним, Минобороны РФ ранее сообщило, что от частичной мобилизации освободят сотрудников организаций сфер IT, связи и финансов, имеющих высшее образование.