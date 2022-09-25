В Воронеже на 6 суток арестовали водителя, сбившего 5-летнего ребенка

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже в короткий срок сотрудники ГИБДД разыскали водителя, сбившего несовершеннолетнего и скрывшегося с места аварии.

ДТП произошло днем 20 сентября. Около 16.50 на Танеева, 4 автомобиль, следовавший со стороны Новосибирской в направлении Ярославской, сбил 5-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе и уехал.

Полицейские выяснили, кто устроил ДТП - 46-летний водитель на «Датсун Он-до». На нарушителя составили административный протокол за оставление места ДТП. Мировой суд Левобережного района арестовал его на шесть суток.