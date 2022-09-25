Житель Воронежской области лишился 150 тысяч рублей после звонка лже-полицейского

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 24 сентября в полицию с жалобами на действия дистанционных мошенников обратились четыре жителя Воронежской области, они в общей сложности потеряли около 170 тысяч рублей.

64-летний житель Поворино попался на схему «оперативного прикрытия» лже-полицейских. Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший напугал пенсионера, что его счет находятся под угрозой: аферисты пытаются списать деньги. Пытаясь спасти сбережения, мужчина по указке лже-полицейского обналичил через банкомат 150 тысяч рублей. После этого мошенники переключились на другую схему и сообщили, что теперь аферисты пытаются оформить на мужчину кредит. И убедили его перечислить наличные на счет кредита, заявку на который якобы оставили злоумышленники, чтобы потом не выплачивать проценты.

Пенсионер перевел деньги по указанным реквизитам. Вернувшись домой, он позвонил по телефону, который остался во входящих, и там мужчине пояснили, что мошенники использовали схему с подменой номера, и ему необходимо как можно скорее обратиться в полицию.