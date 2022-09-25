Воронежский Никитинский театр перенес спектакль из-за мобилизации

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Никитинский театр перенес спектакль, который должен был состояться 25 сентября в ДК Семилук, из-за мобилизации.

- Дорогие зрители, мы вынуждены перенести спектакль «Двенадцатая ночь, или как угодно» с 25 сентября на 16 октября по независящим от нас причинам (в здании ДК, где должен состояться спектакль, в срочном порядке открыли пункт мобилизации), - сообщили в театре. - Приносим свои извинения и просим вас не сдавать билеты.

Напомним, Никитинский театр остался этой весной без постоянного места дислокации, артистам приходится играть то в Камерном театре, то в парке "Нелжа", то в клубах.