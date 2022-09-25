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Здоровье25 сентября 2022 9:06

За сутки в Воронеже умерли от коронавируса 8 человек

Заболели за сутки 1649 жителей региона
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Смертность от ковида в Воронежской области стала расти. По данным федерального оперштаба на утро 25 сентября, за минувшие сутки в регионе от последствий ковида скончались восемь пациентов. Всего летальная статистика по коронавирусу на сегодняшний момент насчитывает 8 427 случаев.

За вчерашний день положительные тесты на ковид получили 1649 воронежцев. Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 449 105 человек.

Вчера выписали с больничного 1718 пациентов. Всего смогли побороть болезнь 422 674 жителей региона.