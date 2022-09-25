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Происшествия25 сентября 2022 8:35

Ночью в Воронеже «Деу Нексия» врезалась в столб

Авария произошла на Дорожной
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Ночью в Воронеже легковушка снесла столб. Авария произошла около 3.10 на улице Дорожной.

28-летний водитель на «Деу Нексия», следовавший со стороны ул. Космонавтов в сторону Пешестрелецкой, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением и сначала снес бордюрный камень, а потом врезался в световую опору.

Водитель попал в больницу с травмами, полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП.