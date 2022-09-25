Воронежцев приглашают написать музыкальный диктант

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежская область присоединится к «Всеобщему музыкальному диктанту». Международная просветительская акция пройдет 2 октября. В этом году ее приурочили к Международному дню музыки и празднованию 100-летия российского джаза.

Участники диктанта несколько раз прослушают авторский музыкальный отрывок, который исполнит на фортепиано педагог, а потом на слух запишут нотами услышанное.

Написать музыкальный диктант воронежцы смогут на трех площадках: в Воронежском институте искусств (ул. Лизюкова, 42), Борисоглебском музыкальном училище (ул. Советская, 28), в Детской школе искусств имени Силина (Нововоронеж, ул. Космонавтов, 20).

Начало в 12.00.