Воронежский «Буран» проиграл «Металлургу» и лишился главного тренера

Поражение от "Металлурга" стало последним для Михаила Бирюкова во главе "Бурана". Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Накануне, 23 сентября, на льду ДС «Юбилейный» воронежский «Буран» новокузнецкий «Металлург» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Уже к исходу первого тайма «Кузня» повела с комфортным перевесом в две шайбы. Даниил Ердаков (4-я) и Илья Авраменко (20-я) огорчили хозяев льда. С аналогичным счетом завершился и второй период – отличились Егор Филин (27-я) и вновь Авраменко (33-я). «Буран» ожил лишь в третьей 20-минутке, но было уже поздно. Впрочем, болезненные 0:4 удалось превратить в более приемлемые 3:4. По разу ворота гостей «распечатали» Прохор Корбит (45-я), Иван Фищенко (49-я) и Егор Дугин (50-я).

После шестого поражения в семи стартовых матчах пост главного тренера воронежского клуба покинул Михаил Бирюков. Вот как он прокомментировал свою отставку:

- Это было непростое решение, как для меня, так и для руководства. Мы долго общались, и вчера вечером, и сегодня утром. Решение абсолютно взвешенное и с моей стороны, и со стороны руководства. Мы провалили начало чемпионата – тут не может быть никаких оправданий. Вынужден полностью взять на себя ответственность за такое начало, признать свои недочеты, ошибки. Отмечу, что у нас достаточно сильный подбор игроков в этом сезоне. К большому сожалению, у меня не получилось из этих хороших игроков сделать один боеспособный коллектив. Это основная причина, где-то, может быть, опыта не хватило. Пришло время перемен.

На прощание Михаил Бирюков поблагодарил почитателей клуба.

- Большое спасибо, было приятно играть на выезде, потому что на всех выездах без исключения за нами следовали наши болельщики. На домашних играх тоже всегда была поддержка, поэтому большое им спасибо.

После игры с гостями из Новокузнецка «Буран» опустился на 25-е место. В активе воронежцев два очка. В ТОП-3 входят воскресенский «Химик» (12 очков), наш вчерашний обидчик «Металлург» (12) и «Югра» из Ханты-Мансийска (11). Теперь завтра, 25 сентября, наши хоккеисты примут в «Юбилейном» «Омские Крылья» (23-е место, четыре очка). Исполнять обязанности главного тренера будет Денис Баев.