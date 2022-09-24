ГК «Воронеж» начал сезон с разгромной победы над «Динамо-СШОР»

В атаке Владимир Немцев (№ 23), набравший сегодня три очка. Фото ГУ "Воронеж".

Сегодня, 24 сентября, в СЦ «Гран-При» состоялся матч стартового тура чемпионата России в высшей лиги по гандболу среди мужских команд. Местный ГК «Воронеж» принимал астраханский «Динамо-СШОР». Интрига продержалась первые 12 минут поединка. За этот отрезок гости умудрились дважды повести в счете, но затем игра продолжалась при полном преимуществе хозяев площадки. Шутка ли, на перерыв команды ушли при счете 21:8 в пользу воронежцев. Во втором тайме наставник хозяев Алексей Доронкин предоставил игровое время более молодым игрокам, но ротация ничуть не сказалась на ходе встречи. Вторую половину «Воронеж» выиграл 22:10, добившись итоговой победы со счетом 43:18.

Самыми результативными в составе нашей команды стали Роман Бубен и Валерий Иванов (по семь очков), Федор Селин (шесть) и Данил Зорин (четыре).

Важная деталь – перед началом игры к нашей команде со словами поддержки обратился руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Дмитрий Соболев, пообещавший всестороннюю помощь нацелившемуся на Суперлигу клубу от лица губернатора Александра Гусева. Событие знаковое и крайне важное для ГК «Воронеж». С такими гарантиями парни Доронкина под пристальным взглядом опытнейшего Игоря Грицких могут спокойно двигаться в направлении элитной лиги страны.

Завтра, 25 сентября, клубы проведут повторный матч. Встреча также пройдет в СЦ «Гран-При». Начало в 12:30. Вход для болельщиков свободный.