В Воронеже начались поиски подрядчика для строительства школы на 1200 мест

В пресс-службе горадминстрации Воронежа рассказали об объявлении торгов на строительство новой школы на улице Покровской, которая будет рассчитана на 1200 учеников. Площадь здания составит более 26 тысяч квадратных метров, а само оно будет с переменной этажностью от двух до пяти этажей. В школе разместятся не менее 60 классов, оснащенных современным оборудованием.

По условиям контракта подрядчику предстоит выполнить геодезические, геологические, экологические изыскания , разработать проектную документацию, дизайн интерьеров, подготовить предложения по благоустройству.

Стартовая максимальная цена контракта – около 2 млрд рублей. Планируется, что школа будет построена и начнет работать в 2024 году.