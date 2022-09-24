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Общество24 сентября 2022 16:31

В Воронеже начались поиски подрядчика для строительства школы на 1200 мест

Новое здание планируется возвести на улице Покровской
Ирина КАЗАНИНА

В пресс-службе горадминстрации Воронежа рассказали об объявлении торгов на строительство новой школы на улице Покровской, которая будет рассчитана на 1200 учеников. Площадь здания составит более 26 тысяч квадратных метров, а само оно будет с переменной этажностью от двух до пяти этажей. В школе разместятся не менее 60 классов, оснащенных современным оборудованием.

По условиям контракта подрядчику предстоит выполнить геодезические, геологические, экологические изыскания , разработать проектную документацию, дизайн интерьеров, подготовить предложения по благоустройству.

Стартовая максимальная цена контракта – около 2 млрд рублей. Планируется, что школа будет построена и начнет работать в 2024 году.