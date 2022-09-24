О чем воронежские школьники говорят на уроках «Разговоров о важном»

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

С прошлого года в воронежских школах по понедельникам ввели церемонию поднятия флага России, после которой все учащиеся отправляются на урок «Разговоры о важном».

О чем же говорят школьники на новом предмете? «Разговоры о важном» являются циклом классных часов, главной целью которых стало развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Тему определяют педагоги в каждой школе самостоятельно. Например, в школе №13 один из первых «Разговоров» в новом году посвятили 165-летию со дня рождения Константина Циолковского.

Перед ребятами выступил Никита Куралесин, ученик 11 класса, который недавно вернулся с полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Участие в нем является хорошим поводом для развития, считают старшеклассники.

Во время занятия ребята говорили о мечте, космосе, героизме, писали фантастические рассказы и послание инопланетянам. А некоторые смастерили простейшие летательные аппараты.