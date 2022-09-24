Воронежцев просят поделиться урожаем с дикими животными

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Общественники из Центра охраны животных «Наша природа» обратились к воронежцам с просьбой помочь с пищей для своих подопечных диких животных:

- Если вы планируете посетить осеннее мероприятие в Ботсаду в субботу или воскресенье — вы можете передать нашим подопечным, находящимся на лечении и реабилитации, плоды с сада и огорода.

Птицы и зверьки будут рады:

- Ягодам

- Яблокам

- Тыкве

- Морковке

Вне темы урожая мы также с удовольствием примем в дар одноразовые пелёнки, перчатки, щепу, сено и всё, что помогает содержать животных и помещения в чистоте. Подробный список - https://vk.cc/bXYYsE