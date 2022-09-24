За сутки воронежцы отдали мошенникам больше 730 тысяч

В пятницу четверо жителей Воронежской области сообщили в полицию о случаях мошенничества, совершенного бесконтактным способом. Общий ущерб составил более 730 тысяч рублей. В двух случаях мошенники использовали схему «несанкционированного доступа к банковской карте», в одном случае предлагали товары и услуги, и еще в одном рассказали о попавшем в ДТП родственнике.

Среди пострадавших 42-летний воронежец, решивший купить оборудование для майнинг- фермы ASIC. Мужчина связался с продавцом, договорился об оплате и доставке. А затем перевел по указанным реквизитам 223 тысячи рублей. Обещанного товара мужчина и не получил - продавец перестал выходить на связь.

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела, по статье «Мошенничество».