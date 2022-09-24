Житель Воронежской области взял 70 тысяч за изготовление мебели и пустился в бега на велосипеде

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

47-летняя жительница Лискинского района обратилась в полицию с заявлением. Женщина рассказала, что в августе этого года договорилась с мужчиной об изготовлении мебели на заказ. Мастер якобы был известен давно и достаточно известен своей предпринимательской деятельностью. Поэтому заказчица без опасения отдала ему предоплату наличными в размере 70 000 тысяч рублей и стала ждать заказ. Когда же через несколько дней женщина попыталась поинтересоваться ходом работы, то выяснилось, что мастер пропал.

Поняв, что ее обманули, заказчица обратилась в полицию. Следователь возбудил уголовное дело по статье «мошенничество» и начал поиски злоумышленника. На его след удалось напасть в Ростовской области. О мужчине сообщили в полицию местные жители, поскольку его вид вызвал у них подозрение. Незнакомец ехал на велосипеде с большой дорожной сумкой.

Полиция задержала подозреваемого и доставила его в отдел. Там в беседе с правоохранителями он признался в преступлении, объяснив свой поступок желанием перебраться поближе к югу.

Сейчас подозреваемого доставили в ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.