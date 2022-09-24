Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье24 сентября 2022 10:08

В Воронежской области снизилась заболеваемость ковидом

Суточный прирост на 24 сентября составил 1884 случая
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Согласно новым данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в картине заболеваемости наметилось снижение. Так, на утро 24 сентября в регионе выявили 1884 новых случая, при том, что в предыдущие дни регистрировалось по 2000 новых больных.

К этому дню выздоровели 2632 пациента. В больницы положили 96 человек с осложненными формами болезни.

Смертельных случаев ковида, по данным оперштаба, на 24 сентября в регионе не зарегистрировали.