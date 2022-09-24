В Воронежской области отменили все массовые развлекательные мероприятия

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежский губернатор Александр Гусев объявил в Телеграмм-канале о своем решении отменить на ближайшее время культурно-массовые мероприятия развлекательного характера.

- Особо подчеркну — речь про развлечения, не про спорт, не про просветительские вещи и тому подобное. Ведь сейчас в ряде моментов, напротив, очень важно правильно помочь людям эмоционально разгрузиться. Именно поэтому мы обязательно проведем фестиваль «Маршак» для детей, вместе с вами на трибунах будем радоваться игре «Факела» и «Бурана», сходим на новогоднюю украшенную площадь (но и там сами события, конечно, организуем сдержанно), - сообщил глава региона. - Время для развлечений еще впереди. Сегодня все наши мысли и поступки должны быть с теми, кто в боевом строю.

При этом губернатор уточнил, что запрет не будет распространяться на события, организованные властями. В ближайшее время департамент культуры даст разъяснения по отмене конкретных мероприятий.