В воронежском райцентре иномарка протаранила велосипед

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В городе Лиски Воронежской области утром 23 сентября на улице Мира 59-летний мужчина на велосипеде попал под автомобиль «Ниссан Кашкай». Как выяснили полицейские, 40-летняя автомобилистка на иномарке совершала поворот налево на зеленый сигнал светофора и не уступила дорогу велосипедисту, который двигался через перекресток прямо навстречу.

В результате столкновения мужчина получил телесные повреждения, ему была оказана медицинская помощь на месте бригадой скорой помощи. После этого потерпевшего отпустили домой.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.