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Происшествия24 сентября 2022 8:36

В воронежском райцентре иномарка протаранила велосипед

59-летний велосипедист отделался легкими травмами
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В городе Лиски Воронежской области утром 23 сентября на улице Мира 59-летний мужчина на велосипеде попал под автомобиль «Ниссан Кашкай». Как выяснили полицейские, 40-летняя автомобилистка на иномарке совершала поворот налево на зеленый сигнал светофора и не уступила дорогу велосипедисту, который двигался через перекресток прямо навстречу.

В результате столкновения мужчина получил телесные повреждения, ему была оказана медицинская помощь на месте бригадой скорой помощи. После этого потерпевшего отпустили домой.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.