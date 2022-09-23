Воронежский военком рассказал, как оформить бронь от частичной мобилизации

В пятницу, 23 сентября состоялось очередное суженное заседание правительства Воронежской области. На нем военный комиссар региона Сергей Панков рассказал, как жителям региона подтвердить, что они работают на предприятии, которое правительство РФ включило в бронь.

Сергей Панков подчеркнул, что для этого необходимо представить в военкомате справку с места работы по форме предприятия, которая подтверждает, что у него есть бронь для сотрудников. Например, завод включен в список системообразующих и т. п.

Кроме того, вопросы по мобилизации можно задать, позвонив на горячую линию.