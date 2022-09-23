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Общество23 сентября 2022 15:25

Воронежский военком рассказал, как оформить бронь от частичной мобилизации

Гражданам разъяснили, как подтвердить, что они работают на предприятии, включенном в бронь
Евгения ФРОЛОВА

В пятницу, 23 сентября состоялось очередное суженное заседание правительства Воронежской области. На нем военный комиссар региона Сергей Панков рассказал, как жителям региона подтвердить, что они работают на предприятии, которое правительство РФ включило в бронь.

Сергей Панков подчеркнул, что для этого необходимо представить в военкомате справку с места работы по форме предприятия, которая подтверждает, что у него есть бронь для сотрудников. Например, завод включен в список системообразующих и т. п.

Кроме того, вопросы по мобилизации можно задать, позвонив на горячую линию.