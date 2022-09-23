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Общество23 сентября 2022 14:54

Воронежский военком: получение повестки не значит мобилизацию в войска

Гражданам разъяснили, кого освободят от службы
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В пятницу, 23 сентября состоялось очередное суженное заседание правительства Воронежской области под председательством губернатора Александра Гусева. На нем военный комиссар региона Сергей Панков озвучил ответ на вопросы, которые входят в число часто задаваемых сегодня по теме частичной мобилизации.

Воронежцев интересовало, получение повестки в военкомат будет ли означать мобилизацию в войска? Нет, не всегда, – ответил Сергей Панков.

В части случаев, а такая практика в Воронежской области уже есть, сотрудники военкоматов знакомятся с жизненными ситуациями людей. По итогам может приниматься решение об освобождении их от воинской службы, например, по состоянию здоровья при наличии подтверждающих заключений врачей или подтверждение работы на предприятии ОПК и т. д.

Также Панков рассказал, как оформить бронь от мобилизации.

Кроме того, вопросы по мобилизации можно задать, позвонив на горячую линию.