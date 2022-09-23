Воронежский военком: получение повестки не значит мобилизацию в войска

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В пятницу, 23 сентября состоялось очередное суженное заседание правительства Воронежской области под председательством губернатора Александра Гусева. На нем военный комиссар региона Сергей Панков озвучил ответ на вопросы, которые входят в число часто задаваемых сегодня по теме частичной мобилизации.

Воронежцев интересовало, получение повестки в военкомат будет ли означать мобилизацию в войска? Нет, не всегда, – ответил Сергей Панков.

В части случаев, а такая практика в Воронежской области уже есть, сотрудники военкоматов знакомятся с жизненными ситуациями людей. По итогам может приниматься решение об освобождении их от воинской службы, например, по состоянию здоровья при наличии подтверждающих заключений врачей или подтверждение работы на предприятии ОПК и т. д.

Также Панков рассказал, как оформить бронь от мобилизации.

Кроме того, вопросы по мобилизации можно задать, позвонив на горячую линию.