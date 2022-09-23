В Воронеже больше нельзя продавать алкоголь в небольших общепитах

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В Воронежской области запретили продавать алкогольные напитки в небольших точках общепита, которые расположены непосредственно в многожтажках или рядом с ними. Этот вопрос урегулировало постановление о внесении изменений в региональный закон «О государственном регулировании отдельных правоотношений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Документ подписал губернатор Александр Гусев. И его опубликовали на областном правовом портале 22 сентября.

Согласно постановлению, в Воронеже теперь нельзя будет торговать спиртными напитками в заведениях общепита площадью менее 70 кв. м. При этом для других населенных пунктов региона нижний порог для подобных торговых точек составляет 50 кв. м.