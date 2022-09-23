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Общество23 сентября 2022 13:23

Стало известно, ответы на какие вопросы о мобилизации можно узнать на горячей линии в Воронеже

Линию обслуживают порядка 40 специалистов
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области с 22 сентября на базе Службы-122 заработала горячая линия по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Об этом рассказали в правительстве региона.

Порядка 40 специалистов отвечают на волнующие воронежцев вопросы. Горячая линия работает с помощью IVR-меню (кнопка №1 в тональном режиме) с последующим переключением на операторов регионального контакт-центра.

Ответы на какие вопросы можно узнать у операторов контакт-центра?

- условия мобилизации;

- правила перемещения по стране/за пределы страны;

- срок действия заключенных контрактов;

- трудовые отношения мобилизованных

- ответственность за уклонение от мобилизации;

- денежное содержание мобилизованных.