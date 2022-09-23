Стало известно, ответы на какие вопросы о мобилизации можно узнать на горячей линии в Воронеже

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
В Воронежской области с 22 сентября на базе Службы-122 заработала горячая линия по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Об этом рассказали в правительстве региона.
Порядка 40 специалистов отвечают на волнующие воронежцев вопросы. Горячая линия работает с помощью IVR-меню (кнопка №1 в тональном режиме) с последующим переключением на операторов регионального контакт-центра.
Ответы на какие вопросы можно узнать у операторов контакт-центра?
- условия мобилизации;
- правила перемещения по стране/за пределы страны;
- срок действия заключенных контрактов;
- трудовые отношения мобилизованных
- ответственность за уклонение от мобилизации;
- денежное содержание мобилизованных.