Воронежцев пригласили в выходные сделать прививки от ковида и гриппа в ДС «Юбилейный»

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

В Воронеже стартовала акция по вакцинации от коронавируса и гриппа. Она пройдет в ближайшие выходные в спорткомплексе «Юбилейный» на улице Карла Маркса. Об этом сообщили 23 сентября в облздраве.

24 и 25 сентября в период с 9.00 до 18.00 все желающие смогут сделать прививку от коронавируса и гриппа вакцинами "Спутник V", "Совингрип", "Ультрикс". Воронежцев примут в медкабинете спортивного комплекса.

В пункте вакцинации будут работать сотрудники Воронежской городской клинической поликлиникой №1. При себе надо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС.

Кстати, прививки от ковида и гриппа можно делать одновременно: соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V").