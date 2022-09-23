В двух районах под Воронежем экологи взяли пробы в местах сброса отходов после жалоб местных жителей

фото департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

Сотрудники департамента природных ресурсов и экологии отреагировали на жалобы жителей Воронежской области о несанкционированных сбросах отходов в окружающую среду. 23 сентября экологи вместе со специалистами специализированной лаборатории съездили в Каменский и Острогожский район для проведения исследований.

- Специалисты посетили три места несанкционированного сброса отходов на территории Каменского и Острогожского районов. Исследован рельеф местности с целью определения площади загрязненных участков, а также отобраны пробы для проведения анализов. О результатах исследований сообщим дополнительно, - отметили в ведомстве.