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Общество23 сентября 2022 11:18

В двух районах под Воронежем экологи взяли пробы в местах сброса отходов после жалоб местных жителей

Исследования провели в Каменском и Острогожском районах
Ярослав ИВАНОВ
фото департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

фото департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

Сотрудники департамента природных ресурсов и экологии отреагировали на жалобы жителей Воронежской области о несанкционированных сбросах отходов в окружающую среду. 23 сентября экологи вместе со специалистами специализированной лаборатории съездили в Каменский и Острогожский район для проведения исследований.

- Специалисты посетили три места несанкционированного сброса отходов на территории Каменского и Острогожского районов. Исследован рельеф местности с целью определения площади загрязненных участков, а также отобраны пробы для проведения анализов. О результатах исследований сообщим дополнительно, - отметили в ведомстве.