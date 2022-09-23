В Воронеже на карантине по ОРВИ остаются 58 классов

Фото из архива КП Фото: Олег Укладов

На сегодня, 23 сентября, в Воронеже на карантин по ОРВИ ушли 58 классов в 23 школах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Полностью на карантин из-за болезни учеников не отправили ни одну школу или детский сад в областном центре. Как ранее уточняли в управлении образования, ситуация не критическая. Сезонный всплеск заболеваемости происходит ежегодно. Школы к этому готовы.

В связи с заболеваемостью ковидом пока не отправили на дистанционку ни один класс. Между тем, ежесуточно число воронежцев с положительными тестами увеличилось до 2100.