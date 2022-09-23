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Общество23 сентября 2022 11:13

В Воронеже на карантине по ОРВИ остаются 58 классов

На дистанционку по ковиду пока не отправили никого
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Олег Укладов

На сегодня, 23 сентября, в Воронеже на карантин по ОРВИ ушли 58 классов в 23 школах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Полностью на карантин из-за болезни учеников не отправили ни одну школу или детский сад в областном центре. Как ранее уточняли в управлении образования, ситуация не критическая. Сезонный всплеск заболеваемости происходит ежегодно. Школы к этому готовы.

В связи с заболеваемостью ковидом пока не отправили на дистанционку ни один класс. Между тем, ежесуточно число воронежцев с положительными тестами увеличилось до 2100.