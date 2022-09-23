Воронежцев приглашают послушать песни на стихи Рождественского

24 сентября библиотеке имени Никитина пройдет концерт «Я не в землю, а в песню уйду…». Программа посвящена 90-летию Роберта Рождественского.

Один из самых ярких российских поэтов работал в соавторстве с такими композиторами, как Давид Тухманов, Микаэл Таривердиев, Александра Пахмутова, Максим Дунаевский, Владимир Шаинский, Раймонд Паулс, Евгений Дога, Тихон Хренников, Александр Зацепин. И на концерте прозвучат популярные песни на стихи Роберта Рождественского - «Благодарю тебя», «Желаю Вам», «Ноктюрн», «От зари до зари», «Песня, в которой ты», «Позови меня», «Свадьба», «Эхо любви», «Пока я помню», песня Яшки-цыгана из кинофильма «Неуловимые мстители». Их исполнит солист вокальной студии «Вдохновение» Юрий Сулеин (бас-баритон).

Концерт состоится 24 сентября в 15.00 на пл. Ленина, 2, в лекционном зале четвертого этажа, 12+