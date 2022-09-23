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Общество23 сентября 2022 10:52

Сельчанин в Воронежской области обругал матом бывшую жену и попал под уголовное дело

Его признали виновным и оштрафовали
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Житель Аннинского района был оштрафован за нецензурную брань в адрес бывшей супруги. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.

Инцидент произошел в селе Мосоловка. Местный житель пришел к своей бывшей жене и с порога устроил сцену. Мужчина не стеснялся в выражениях, в ход пошла нецензурная брань. Его просили вести себя прилично, поскольку конфликт происходил в присутствии знакомого. Но на замечания селянин не отреагировал, «чем выражал явное неуважение к обществу».

Подсудимый во время процесса признался, что пришел к бывшей жене пьяным и пытался решить вопрос об общении с ребенком. Он признал свою вину и раскаялся. Суд учел характер правонарушения и назначил мужчине штраф в одну тысячу рублей.