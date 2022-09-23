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Дом. Семья23 сентября 2022 10:38

Воронежский заповедник показал видео оленей-ревунов

Их запечатлели лесные фотоловушки
Ярослав ИВАНОВ
Скриншот с видео отдела охраны Воронежского заповедника, Александра Черемухина

Скриншот с видео отдела охраны Воронежского заповедника, Александра Черемухина

У благородных оленей, обитающих на территории Воронежского заповедника, горячая пора: во второй половине сентября набирает обороты гон. Олени-самцы на лесных полянах оставляют запаховые метки. Они выходят реветь на утренней и вечерней заре, привлекая звуками самок и предупреждая других самцов, что участок занят. Фотоловушки уже зафиксировали первые в этом году видеосюжеты с ревунами.

- В это время копытные увлечены ответственной миссией продолжения рода, в самый разгар гона специалисты заповедника проводят учет самцов оленей на реву. Принимаются во внимание сведения о ревунах, которых сотрудникам удалось учесть непосредственно по голосу, а так же материалы, полученные с помощью фотоловушек. По окончании гона все собранные данные тщательно анализируются нашим зоологом, - отметили в заповеднике.