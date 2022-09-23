Воронежские ЛОС оспорят штраф в 725 млн рублей за сливы в водохранилище

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу ООО «Левобережные очистные сооружения» о взыскании с предприятия 725,7 миллионов рублей в счет нанесенного ущерба воронежскому водохранилищу. Это следует из информации, размещенной в картотеке суда.

Заседание пройдет 13 октября. Третьим лицом выступает «РВК-Воронеж». Эта компания – основной претендент на концессию очистных сооружений. Ранее уже уточнялось, что РВК собирается вложить в объект 12,9 миллиардов рублей в течение 49 лет.

Напомним, арбитражный суд Воронежской области поддержал региональное управление Росприроднадзора в вопросе взыскания с ЛОС денег. В 2020 году ведомство после проведения проверки обнаружило, что ЛОС ежедневно сбрасывает 60 тысяч кубометров сточных вод, не имея для этого соответствующих разрешений. В стоках оказались внушительные превышения допустимых концентраций веществ.