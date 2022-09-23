Минобороны объяснило, воронежцев каких специальностей освободят от мобилизации

Утром 23 сентября стало известно, воронежцев каких специальностей освободят от мобилизации. Список опубликовало Министерство обороны. К ним относятся работники сфер IT, связи и финансов. Эти специалисты с высшим образованием необходимы на родине для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации, поэтому принято решение об их непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Это сотрудники:

- аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;

- российских операторов связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;

- системообразующих организаций в сфере информации и связи, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;

- организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения.

Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ.

Напомним, воронежцы могут задать вопросы о частичной мобилизации на горячей линии 122