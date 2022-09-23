Под Воронежем 82-летняя потерявшаяся пенсионерка четыре дня блуждала по лесу

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В Калаче в полицию за помощью обратилась 53-летняя жительница райцентра. Обеспокоенная женщина сообщила, что ее 82-летняя мать ушла из дома три дня назад и до сих пор не вернулась. Дочь пыталась искать родительницу сама, но безрезультатно.

Сотрудники полиции осмотрели ближайшие улицы от дома пенсионерки, а потом приступили к поискам в соседнем лесном массиве. На следующие сутки именно там правоохранители обнаружили пожилую женщину.

Старушка рассказала, что решила прогуляться по улицам и сама не заметила, как оказалась в лесу, в густых зарослях. Женщина самостоятельно не могла найти выход из леса и провела четыре дня без еды и воды. Она была обессилена.

В отделе полиции бабушку накормили и напоили, а потом отправили в больницу.