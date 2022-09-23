Житель Воронежской области насушил на чердаке мешок конопли

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В Терновке полицейские накрыли местного жителя, заготавливающего коноплю. На чердаке у 39-летнего мужчины обнаружили около двух килограммов растений, которые находилась на разных стадиях сушки. Кроме того, оперативники обнаружили банку из-под кофе и мешок из-под сахара, где хранилась уже приготовленная к употреблению марихуана. Ее вес, по заключению экспертов, составил 198 граммов, что является крупным размером.

Подозреваемый признался, что собрал коноплю на территории заброшенной фермы и сушил с целью дальнейшего личного употребления. Ему придется ответить за незаконное хранение запрещенных препаратов.