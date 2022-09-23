Воронежский «Графский поезд» претендует на звание «Лучшего экскурсионного маршрута» в стране

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Воронежский ретро-поезд борется за звание лучшего в номинации «Экскурсионный туристический маршрут» онлайн-премии Russian Traveler Awards 2022. В этой категории он-лайн голосования участвует 33 претендента. Три – из Черноземья, кроме воронежского - туристический маршрут выходного дня «Мичуринск-Тамбов» и курский «Туда, где соловьи поют». На сегодняшний момент воронежский «Графский поезд» лидирует – за него отдали 16% голосов. Голосование продлится до 30 сентября, итоги объявят в ноябре.

Напомним, ретро-поезд между Воронежем и Рамонью запустили в августе 2021 года. Состав с настоящим паровозом внутри оформлен в исторической стилистике. Каждое купе посвящено личностям 19 века, внесшим вклад в строительство железной дороги и развитие Воронежской губернии. Проводники ретро-поезда обслуживают пассажиров в специально сшитой по старинным лекалам форме. А экскурсионная программа кроме путешествия на ретро-поезде включает посещение экспозиций на станциях Графская («Зал ожидания 19 века») и Рамонь («Быт начальника станции 19 века»), посвященных истории железной дороги, а также экскурсию «Архитектурное наследие» во дворце Ольденбургских.

«Графский поезд» пользуется таким спросом, что через несколько месяцев после запуска сначала удвоили число рейсов, а потом и число вагонов.