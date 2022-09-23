Под Воронежем сгорел гараж с машиной

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Днем 22 сентября в Лисках произошел пожар в гаражном кооперативе. Огнеборцев вызвали на улицу Маршала Жукова в 12.36, пожар ликвидировали 10 человек через пять минут. В результате в гараже площадью 30 кв метров сгорел автомобиль ВАЗ-2108. Из людей никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Еще один автомобиль сгорел ночью 23 сентября в Павловском районе. Сообщение о загорании у здания на 668-м километре трассы М-4 «Дон» пришло на пульт дежурного в 00.21. Потушили в 00.36. В результате пожара сгорел автомобиль Ford Galaxy.