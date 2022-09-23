Воронежские чиновники не получат преференций в вопросах частичной мобилизации

Чиновники и военкомат знают позицию губернатора Фото: Александр КОЦ

Губернатор Александр Гусев заявил, что в вопросах частичной мобилизации чиновникам не стоит ждать преференций. Государственные и муниципальные служащие, сотрудники подведомственных исполнительным органам власти региона организаций находятся в одном положении с другими призывниками Воронежской области. Об этом сообщила медиагруппа De Facto в пятницу, 23 сентября.

Главы ведомств и муниципалитетов уже знают позицию губернатора, как и военный комиссар региона Сергей Панков.

- Каждая категория граждан должна быть представлена пропорционально. Естественно, не берем в расчет тех, кто не годен к службе по состоянию здоровья или имеет бронь, или не подпадает по заявленным властями обстоятельствам, - цитирует издание Александра Гусева. - Сейчас нужно мобилизовать и экономику, а для этого нельзя парализовать ни работу производственную, ни управленческую. Поэтому и на предприятиях, и в компаниях, и в органах власти требуется рационально необходимое число кадров. Вместе с этим, нужно поработать и на задачи государства, которые обозначил президент. Учитывая те цифры, о которых сказало Минобороны, уверен, обе цели достижимы. В том числе и в Воронежской области.

Частичную мобилизацию президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Она касается 300 тыс. человек. В этот же день в регионе создали межведомственный орган для исполнения решения президента. Его возглавил Александр Гусев. Приказ о частичной мобилизации опубликовал и региональный военкомат.