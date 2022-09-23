В Воронеже под колесами «Фольксвагена Поло» погиб мужчина

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Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб пешеход.
Авария произошла в Воронеже около 20.41. На улице Советской 33-летний водитель «Фольксваген Поло», следуя по ул. Бурденко со стороны Транспортной в направлении ул. Рылеева, сбил 43-летнего мужчину, который переходил через проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеход скончался на месте ДТП от полученных травм.
В Воронежской области за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали 113 ДТП, в них пострадали 10 человек и двое погибли.