В воронежском театре оперы и балета пройдет танцевальный проект Contrast

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Любителей танцевального направления в искусстве этой осенью ждет интересное событие. В Воронежском театре оперы и балета пройдет проект Contrast. Он объединит фестивали классического балета и современной хореографии - на контрасте.

С 12 по 16 октября запланирована первая часть Contrast - классическая - это будет хореографический форум «Звезды мирового балета в Воронеже». В нем примут участие ведущие солисты театров Москвы и Санкт-Петербурга. В основной программе фестиваля три классических шедевра - балеты «Баядерка» Минкуса, «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» Чайковского, а также масштабный гала-концерт с участием ведущих солистов воронежского балета и приглашенных звезд.

С 24 по 27 ноября пройдет вторая часть "Контраста", посвященная современной хореографии. Это будет фестиваль «RE:Форма танца». Приедут ведущие российские постановщики и эксперты в области современного танца. Они поставят серию спектаклей в разных жанрах с воронежской балетной труппой. Запланирована также насыщенная образовательная программа.