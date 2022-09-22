Воронежец Николай Уляшев стал вице-чемпионом России по парусному спорту

Николай Уляшев. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В чемпионате России по парусному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата приняли участие 14 спортсменов из шести регионов страны в трёх классах яхт «2,4 mR», «Сонар» и «СКУД 18». Дважды на пьедестал почёта поднялся воронежец Николай Уляшев.

Второе место наш спортсмен занял в классе «2,4 mR». По результатам девяти гонок он трижды финишировал первым, четыре раза был вторым, а также по разу становился третьим и четвёртым. Впрочем, два худших результата не шли в зачёт. Таким образом, Уляшев набрал 11 очков . ровно столько же, сколько и победитель чемпионата Дмитрий Хонич. Причём, статистика «приходов» у обоих спортсменов абсолютно одинаковая. Но всё же Уляшев стал в итоге серебряным призёром. Дело в том, что если количество первых мест у спортсменов одинаковое, то итоговый результат определяется по последней гонке, где Николай пришёл к финишу вторым, а Дмитрий первым.

Еще одну медаль наш спортсмен завоевал в классе «Сонар». Вместе с Егором Камаловым и Дмитрием Хоничем из Владивостока воронежец набрал 12 очков и занял третье место. Вперёд они пропустили московские команды. Победителями стали Максим Пузанов, Алексей Малышев, Дмитрий Игнатов, а вторыми Антон Ткаченко, Елена Зверькова и Александр Балахонов.