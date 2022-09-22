Уроженцу Воронежской области присвоили Орден Мужества посмертно

Уроженцу Кантемировского района прапорщику Виталию Призу присвоили Орден Мужества посмертно. Награду торжественно вручили его вдове Ирине в доме офицеров Реутово Московской области в четверг, 22 сентября. Об этом сообщила администрация Кантемировского района.

Виталий Приз служил в дивизии им. Ф. Э. Дзержинского Росгвардии. Он погиб 4 июня во время спецоперации на Украине, куда отправился добровольно. Виталию было 35 лет. 11 июня его похоронили в Кантемировке.

На малой родине у Виталия остались родители и старший брат, а в городе Старая Купавна Московской области – жена и четырехлетний сын.

Память о герое в Кантемировке планируют увековечить памятной доской на фасаде учебного заведения.

Напомним, ранее Орден Мужества посмертно присвоили уроженцу Лисок Алексею Пешкову. Он погиб, прикрыв собой сослуживцев. Алексею был 21 год.