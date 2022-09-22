Воронежец может сесть в тюрьму на два года за пьяное вождение

Повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения привело воронежца к уголовному делу. ВАЗ-2114 сотрудники ГИБДД остановили ночью на Московском проспекте. У водителя, 34-летнего мужчины, имелись внешние признаки опьянения. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 22 сентября.

Водитель отказался от медосвидетельствования. Дальнейшая проверка показала, что в июле 2022 года мужчина уже привлекался к ответственности за отказ пройти экспертизу. Мировой суд Коминтерновского района тогда лишил его прав на полтора года, а также назначил наказание в виде штрафа.

Теперь в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, подвергнутым административному наказанию». Максимально ему грозит до 2 лет лишения свободы.