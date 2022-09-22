Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 сентября 2022 14:00

Прокуратура разберется в причинах пожара в воронежском колледже

Здание является объектом культурного наследия
Мария Щербакова
Стоп-кадр видео из группы "Настоящий Павловск" в ВК

Стоп-кадр видео из группы "Настоящий Павловск" в ВК

Фото: Предоставлено

Прокуратура заинтересовалась пожаром в главном учебном корпусе Павловского филиала Губернского педагогического колледжа. Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза, которая покажет точную причину возгорания. Одновременно с этим ведомство проверит исполнение законодательства об образовании, объектах культурного наследия и пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Корпус загорелся в 11.00 в четверг, 22 сентября. Людей, находившихся в здании, оперативно эвакуировали, никто не пострадал. Однако само здание является объектом культурного наследия регионального значения. В ведомстве отметили, что при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.