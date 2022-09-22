Прокуратура разберется в причинах пожара в воронежском колледже

Стоп-кадр видео из группы "Настоящий Павловск" в ВК Фото: Предоставлено

Прокуратура заинтересовалась пожаром в главном учебном корпусе Павловского филиала Губернского педагогического колледжа. Сейчас проводится пожарно-техническая экспертиза, которая покажет точную причину возгорания. Одновременно с этим ведомство проверит исполнение законодательства об образовании, объектах культурного наследия и пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Корпус загорелся в 11.00 в четверг, 22 сентября. Людей, находившихся в здании, оперативно эвакуировали, никто не пострадал. Однако само здание является объектом культурного наследия регионального значения. В ведомстве отметили, что при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.