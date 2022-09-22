Воронежские акробаты стали призерами международных и всероссийских соревнований

В активе воронежских акробатов семь наград. Фото ЦСП СК региона.

За медали сражались представители 16 регионов нашей страны, а также гости из Армении, Казахстана, ДНР и Белоруссии. В активе воронежских акробатов семь наград.

В международном турнире на первое место поднялась наша смешанная пара Егор Анисимов и Елизавета Пикалова. Серебряную медаль завоевала мужская четвёрка - Никита Лебединский, Даниил Лебединский, Егор Королёв и Илья Санников. Еще одно второе место на счету мужской пары Кирилла Агафонова и Романа Кузнецова. Впереди у этих спортсменов командный чемпионат России, который стартует 18 октября в Воронеже.

Не остались воронежцы без медалей и на всероссийских соревнованиях, носивших статус открытых. Здесь в возрастной категории 13 - 19 лет первым стал мужской квартет - Николай Крестников, Дмитрий Заварыкин, Сергей Кондрачук и Михаил Зверев. Среди спортсменов 11 - 16 лет победила мужская четвёрка - Алексей Резун, Артур Фабрицкий, Егор Волков и Иван Корчагин. А бронзовую медаль среди спортсменок 12 - 18 лет в соревнованиях женских пар завоевали Амалия Синицына и Анастасия Крестникова.