Воронежский «Буран» впервые в сезоне-2022/23 уступил на своем льду

"Буран" пять раз проиграл в шести стартовых матчах. Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Накануне, 21 сентября, на льду ДС «Юбилейный» воронежский «Буран» принимал красноярский «Сокол» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Прервав серию неудач в поединке с ангарским «Ермаком», подопечные Михаил Бирюкова не смогли дать бою одному из лидеров турнира. Сибирякам для победы хватило всего трех шайб, причем забивали они по разу в каждом из периодов. Леонид Николенко отличился на 15-й и 25-й минутах, Юрий Кожухов – на 45-й. Воронежцы смогли поразить цель лишь за 47 секунд до финальной сирены – отличился Прохор Корбит.

- Я не могу упрекнуть своих парней в том, что они не старались, - заявил после матча главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков. - Все старались, но помимо стараний, как говорится, надо еще мочь. Пропустили легкие шайбы, три раза попались на контратаке. И при всем при этом сами сегодня очень плохо сыграли в большинстве, все время перекладывали инициативу друг на друга, не было кого-то такого, кто бы совершил этот нужный, завершающий бросок и забить эту шайбу и потом двигаться и нагнетать на ворота. Но так и не смогли подобрать ключи к обороне и вратарю соперника.

- Я начну с домашних игр, когда мы вели у АКМ, а потом пропустили в конце два гола, до этого точно также в Ростове, когда вели и потом пропустили, когда соперник был вшестером, - напомнил наставник «Сокол» Павел Десятков. - Поэтому сегодня, естественно, мы ребят настраивали, что должна быть хорошая концентрация. Но вот опять пропустили в самом конце, для нас это, конечно, как камень преткновения. Вроде смотрим, разбираем, и КХЛ смотрим, как они обороняются, но, к сожалению, нам вшестером забивают третью игру подряд.

Таким образом, после вчерашнего игрового дня «Буран» остался на 23-м месте. В активе воронежцев два очка. В ТОП-3 входят «Югра» из Ханты-Мансийска (11 баллов), воскресенский «Химик» и «Сокол» (по десять). Теперь 23 сентября наши хоккеисты примут в «Юбилейном» новокузнецкий «Металлург» (четвертое место, десять очков).