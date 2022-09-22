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Экономика22 сентября 2022 12:14

Средний размер пенсий в Воронежской области составляет 17,1 тыс. рублей

За год показатель вырос на 16,5%
Мария Щербакова
С учетом инфляции рост составил всего 1%

С учетом инфляции рост составил всего 1%

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За год средний размер назначенных пенсий в Воронежской области вырос на 16,5%. К 1 июля этот показатель достиг 17 135,4 рубля. Такие данные представил Воронежстат в среду, 21 сентября.

В реальном выражении с учетом повышения цен рост - 1%. Неработающие пенсионеры в среднем получают 18 146,8 рубля (рост на 18,5%). Средний размер пенсий по старость – 18 210,1 рубля, по инвалидности – 10 402 рубля, по случаю потери кормильца – 13 553 рубля.

Отметим, число пенсионеров за год уменьшилось на 1,3%. В ПФР на учете стоят 715,5 тыс. жителей региона.