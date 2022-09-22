Воронежец оплатил номер на липовом сайте отеля

28-летний воронежец попался на уловку мошенников, когда попытался забронировать и оплатить номер в интернете на якобы официальном сайте одного из оздоровительных комплексов Черноморского побережья.

- Полученный при обратной связи чек, показался воронежцу подозрительным, и он попытался связаться по размещенным на сайте номерам телефона с администрацией отеля. Однако, телефонные номера оказались недоступны, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

Молодой человек проштудировал интернет и нашел в сети официальную страницу данного отеля. После этого потерпевший понял, что первоначально посещал фишинговый сайт, и обратился в полицию. Причиненный ущерб составил около 45 тысяч рублей.

По заявлению потерпевшего в полиции возбудили уголовное дело и начали поиски подозреваемых.