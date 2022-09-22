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Общество22 сентября 2022 11:05

Трудинспекция заинтересовалась массовым увольнением сотрудников воронежской «Пролетки»

Руководству кинотеатра выдали предостережение
Мария Щербакова

Руководству ООО «Синема» придется объяснить трудинспекции массовое увольнение сотрудников кинотеатра «Пролетарий». Ведомство намерено провести в компании профилактическое мероприятие. Кроме того, руководству «Синема» уже направили предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства. Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции в четверг, 22 сентября.

О том, что «Пролетка» увольняет сотрудников стало известно накануне. О расчете предупредили около десяти человек, работающих с посетителями кинозала. Им пообещали денежную компенсацию.

Напомним, в 2022 году кинотеатр не работал с 31 марта по 7 мая, а затем с 1 августа.