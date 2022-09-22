В воронежском райцентре загорелось здание педколледжа

Стоп-кадр видео из группы "Настоящий Павловск" в ВК

В Павловске днем 22 сентября в центре города загорелся педагогический колледж, который располагается в старинном здании. На видео, размещенном в соцсети, видно огромный столб дыма и языки пламени, вырывающиеся с крыши одного крыла постройки.

По словам очевидцев, пожар возник на чердаке. Всех людей из колледжа эвакуировали, к тушению приступили четыре пожарных машины.

В пресс-службе ГУ МЧС по области сообщили, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожар потушили в течение часа. Никто из людей в результате ЧП не пострадал. А его вероятной причиной стало замыкание электропроводки.