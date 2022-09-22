Житель воронежского райцентр в невменяемом состоянии забил гражданскую супругу до смерти

Уголовное дело в ближайшее время направят в суд Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

Убившего сожительницу жителя Борисоглебска могут принудительно отправить в психиатрическую больницу. Уголовное дело в отношении него в ближайшее время направят в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области в четверг, 22 сентября.

Убийство произошло днем 9 апреля 2022 года в частном доме на улице Ленина в Борисоглебске. 41-летний мужчина выпивал вместе со своей 66-летней гражданской женой. Из-за ссоры мужчина сильно избил женщину руками и ногами. От полученных травм она скончалась на месте. О случившемся мужчина рассказал по телефону родственнику погибшей, который и вызвал полицию.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Однако психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина был в состоянии невменяемости. У него диагностировали временное психическое расстройство на фоне алкогольной зависимости.