За лето «Квадра» переложила в Воронеже более 12 км муниципальных теплосетей

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Специалисты Воронежского филиала «Квадры», обслуживающей более 3,5 тысяч домов в областном центре, этим летом заменили 12,4 км изношенных труб в рамках концессионного соглашения. На обновление объектов теплоэнергетического комплекса компания направила 385 млн рублей.

Как отметили в «Квадре», весь запланированный объем ремонтных работ в столице Черноземья выполнен. Специалисты провели замену труб на аварийных и ветхих участках сетей, чей нормативный срок службы давно истек.

Самые масштабные работы прошли на улице Баррикадная в Левобережном районе. Там энергетики заменили 1,3 км изношенных труб на новые, в пенополимерминеральной изоляции.

Также ремонт провели на улице Владимира Невского в Коминтерновском районе. Здесь заменили более 450 м труб на сумму 20 млн рублей. А на улице Богдана Хмельницкого в Железнодорожном районе проложили 450 м нового трубопровода, увеличенного в диаметре с 250 до 300 мм. Это не только повысит надежность теплоснабжения для домов, подключенных к данному участку, но и в перспективе обеспечит техническую возможность для подключения новых потребителей, поскольку микрорайон активно расширяется.

Напомним, соглашение о принятии в концессию объектов имущественного комплекса МУП «Воронежтеплосеть» было подписано между ПАО «Квадра», администрацией Воронежской области и мэрией Воронежа 1 февраля 2019 года. За это время компания заменила 60 км муниципальных теплосетей, что позволило снизить аварийность на сетях на 48%. Всего же в модернизацию объектов за три года было направлено 644 млн рублей.