Фото Олега Рукавицына Фото: из архива «КП»

Порталы нескольких муниципалитетов Воронежской области 22 сентября опубликовали Приказ военного комиссара региона Сергея Панкова о частичной мобилизации.

Документ предписывает всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, постоянно проживающим на территории области, имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки военных комиссаров районов или городов, явиться в сроки и пункты, указанные в повестках. В случаях же неполучения персональных повесток прибыть в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях.

Гражданам же, пребывающим в запасе, и временно проживающим на территории Воронежской области, следует немедленно вернутся домой и явиться в пункты, указанные в мобпредписаниях. Если же уехать к себе невозможно им необходимо обратиться в воронежские военкоматы по месту пребывания.

Не имеющим на руках мобпредписаний или повесток, временно запрещается выезжать за пределы города или района проживания.

Явившиеся по предписаниям или повесткам военнослужащие запаса должны иметь при себе документы и личные вещи, указанные в мобилизационных предписаниях и персональных повестках.

Согласно приказу военкома, руководители организаций обязаны освободить от работы мобилизованных граждан, полностью их рассчитать, выплатить зарплату и обеспечить их явку в пункты сбора.

Напомним, накануне стало известно о создании в регионе межведомственный органа для исполнения решений президента Владимира Путина по частичной мобилизации. Его возглавит лично губернатор Александр Гусев.