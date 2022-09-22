На трассе под Воронежем столкнулись два грузовика

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В среду около 8 часов вечера на автодороге «Курск-Борисоглебск» в Новоусманском районе произошла авария с двумя грузовиками. По предварительным данным, 57-летний житель Тамбовской области на автомобиле MAN выехал на полосу встречного движения, и там столкнулся с грузовым автомобилем «Volvo FH» с прицепом, под управлением 45-летнего жителя Брянской области.

В результате аварии водитель MAN получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства аварии в рамках проверки.